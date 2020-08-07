Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей неосуществимой мечте. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Знаете, у меня великая мечта, неосуществимая. Я хотел бы пригласить — не знаю, куда только, потому что вас сотни тысяч — всех наших работников здравоохранения и поблагодарить», — заявил Лукашенко на церемонии вручения медикам государственных наград.

Президент пояснил, что поскольку это невозможно, он поручил всей вертикали власти встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с пандемией коронавируса. «Так мы и сделали. Сегодня кульминация», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что медики рисковали собой и теперь возвращаются к привычной жизни, передает БЕЛТА. Глава государства назвал труд врачей самоотверженным и героическим.

В Белоруссии, по официальным данным, было выявлено более 68 тысяч случаев коронавируса. В стране не вводили жесткие карантинные ограничения, объясняя это экономическими причинами.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался массовыми протестами из-за ареста и недопуска оппозиционных кандидатов.