Россиянам раскрыли способ снизить вред шашлыка

Снизить вред от приготовленного на мангале мяса помогут свежие огурцы и зелень, которые уменьшат эффект от канцерогенной корочки. Такой способ раскрыла диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «Звезда».

«Если вы в каждый прием пищи включаете какой-то вид белка и какой-то вид клетчатки — овощи, ягоды или фрукты, — то вы балансируете. Вы учитываете и клетчатку, которая нам нужна в силу таких существующих в мире проблем, как рак, атеросклероз, лишний вес и диабет, так и даете организму полноценный белок», — пояснила Дианова.

По ее словам, организм не переваривает излишек животного белка, который содержится в шашлыке, что, в свою очередь, негативно влияет на здоровье и может привести к возникновению предраковых состояний. Поэтому рекомендуется есть шашлык в умеренных количествах.

Диетолог добавила, что готовить баранину, говядину и свинину лучше не позже обеда, а ужин следует сделать более легким. Он может включать в себя омлет, яичницу, творог, салат с несоленым сыром или морепродукты.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша предупредила россиян о вреде шашлыка. По ее словам, при частом употреблении шашлык может способствовать возникновению рака. Медик пояснила, что, поскольку блюдо готовят на открытом огне, на куски мяса попадает сажа, являющаяся канцерогеном.