Генерал ФСБ объяснил жестокость белорусских силовиков

Нельзя обвинять белорусских силовиков в чрезмерной жестокости. Такое мнение высказал генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов в интервью, которое в среду, 12 августа, публикует «Московский комсомолец».

По словам генерала, столкновения силовиков и протестующих зачастую развиваются по принципу дворовой драки и у сотрудников правоохранительных органов не всегда есть возможность действовать по инструкции, потому бывают перегибы, но это единичные случаи. «Милиционеры — это такие же пацаны, только на государственной службе», — заявил Михайлов.

Он также напомнил, что в основном в социальных сетях распространяется видео действий сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, при этом за кадром остается поведение демонстрантов. Генерал считает, что судить об адекватности действий силовиков в каждом конкретном эпизоде, без полной картины случившегося, нельзя.

Ранее 12 августа в центр Минска, где проходят акции солидарности против насилия со стороны правоохранительных органов, вновь начали стягивать силовиков. Колонны грузовиков с военным спецназом выдвинулись со своей базы в микрорайоне Уручье. Кроме того, в Минске замечен бронеавтомобиль, вооруженный пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

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