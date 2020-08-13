Количество свалок в Псковской области сократилось в шесть раз с января 2019 года. Об этом заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов, передает «Псковская правда».

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«Люди начали выбрасывать мусор в контейнеры, а не в поле и лес», — подчеркнул Грахов. По его словам, на момент начала реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в области насчитывалось 1800 незаконных свалок, в середине 2020 года их количество уменьшилось до 300. При этом охват услугой по вывозу мусора увеличился в 9 раз с 303 населенных пунктов до 2700.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».