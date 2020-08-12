В Бурятии ликвидируют пять незаконных свалок

В Республике Бурятия до 2024 года планируют ликвидировать пять незаконных свалок, общая площадь которых составляет около 94 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

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Работы будут проводиться в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Речь идет о свалках в городах Закаменск, Кяхта и Северобайкальск, поселке Усть-Баргузин в Баргузинском районе и поселке Стеклозавод в Улан-Удэ. Ликвидацию планируют провести в 2023-м и 2024 году.

Отмечается, что работы по рекультивации свалки в Усть-Баргузине уже начались — был заключен соответствующий госконтракт на разработку проектной документации. Свалка находится на берегу Байкала.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».