Коммунисты призвали не впускать в Россию застрявшую в США Малышеву

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не впускать в Россию застрявшую в США телеведущую Елену Малышеву. Его слова приводит РИА Новости.

Сурайкин посчитал, что сейчас Малышева представляет опасность: она улетела в страну, в которой «все еще очень активен» коронавирус. «Ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID-19», — посчитал Сурайкин, предложив отправить Малышеву на шестимесячный карантин, чтобы зрители от нее отдохнули.

Кроме того, глава партии заявил, что телеведущая «в душе» давно стала американкой. «Все свои огромные деньги она держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны», — поделился Сурайкин.

Ранее 15 августа Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США. Она объяснила, что билеты на ежедневные рейсы из США в Россию были в продаже с 1 августа, однако теперь они отменены. «Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — возмутилась она.

В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей и внуков. В семье старшего сына телеведущей Игоря двое детей, его жена ждет третьего ребенка.