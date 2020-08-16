В Германии объяснили нежелание покупать газ у США

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, поскольку технология добычи СПГ дороже, объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.
Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр. По его словам, вопрос, покупать ли газ у США, не стоит. При этом терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».
Как считает министр, Вашингтон опасается, что американский газ не выдержит конкуренции.
Он также прокомментировал препятствия со стороны Белого дома в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Он констатировал, что давление со стороны американцев давно беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве. «Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около 10 миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц», — сказал Пегель.
Ранее представители 24 стран Европейского союза (ЕС) выразили протест США в связи с планами ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Речь идет о ноте протеста, которую делегация Европы выразила госдепартаменту во время видеоконференции.
Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.