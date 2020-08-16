В Германии объяснили нежелание покупать газ у США

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, поскольку технология добычи СПГ дороже, объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр. По его словам, вопрос, покупать ли газ у США, не стоит. При этом терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Как считает министр, Вашингтон опасается, что американский газ не выдержит конкуренции.

Он также прокомментировал препятствия со стороны Белого дома в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Он констатировал, что давление со стороны американцев давно беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве. «Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около 10 миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц», — сказал Пегель.

Ранее представители 24 стран Европейского союза (ЕС) выразили протест США в связи с планами ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Речь идет о ноте протеста, которую делегация Европы выразила госдепартаменту во время видеоконференции.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.