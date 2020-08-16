Лукашенко отдал приказ силовикам в отношении акций «живой цепи»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ силовым ведомствам не допустить акций по выстроению «живой цепи» из «неравнодушных» от Киева до Вильнюса. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», — распорядился Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления Минобороны страны, добавив, что сам уже проходил подобное после распада СССР.

Он рассказал, что тогда была осуществлена попытка создания так называемого Балто-Черноморского региона — санитарной зоны, в которую бы вошли балтийские государства, Белоруссия и Украина с целью отделения России от Запада. «Мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести», — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны страны заявил, что его единственной целью является сохранение независимого государства.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.