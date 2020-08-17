Названа отличительная черта симптомов заражения коронавирусом

Ученые Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе определили наиболее вероятный порядок симптомов, возникающих при COVID-19. Это может позволить точнее отличить заболевание, вызванное заражением коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health.

Исследователи проанализировали различные клинические проявления COVID-19, чтобы сравнить их с картиной течения других респираторных инфекций, включая грипп, тяжелый острый респираторный синдром SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS. Всего ученые рассмотрели около 57 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, 2470 случаев гриппа, 245 случаев MERS, 357 случаев SARS.

Согласно предсказанию статистической модели, грипп начинается с кашля, тогда как COVID-19, как и другие коронавирусные инфекции, начинается с лихорадки. Однако отличительной особенностью новой болезни является ряд желудочно-кишечных симптомов. Общий порядок проявления симптомов у СOVID-19 оказался следующим: лихорадка, кашель, тошнота или рвота и диарея.

По мнению ученых, учет порядка проявления симптомов должен стать стандартом при диагностировании коронавирусной инфекции и других болезней. Если бы он применялся в медицинской практике еще со времен старых пандемий, новых глобальных вспышек удалось бы избежать, утверждают они.