Власти Подмосковья рассказали о производстве овощей

Около 71 тысячи тонн овощных культур собрали в тепличных организациях Московской области с начала года, больше всего произведено огурцов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 17 августа.

«Огурцов произведено более 43 тысяч тонн, томатов — 27 тысяч тонн. Перца и баклажанов выращено порядка 650 тонн. В прошлом году на эту дату было собрано 68 тысяч тонн овощей защищенного грунта», — рассказал Разин.

По его словам, лидерами по производству овощей защищенного грунта стали предприятия из городского округа Кашира и Электростали.

По его словам, в подмосковных теплицах выращивают овощи и зелень с помощью современных технологий — с использованием малообъемной гидропоники с применением систем капельного орошения и управления микроклиматом.

Министр напомнил, что местные овощи поступают не только на местный рынок, но и пользуются спросов в других регионах.