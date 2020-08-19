Пристрастившийся к алкоголю турист нашел способ бесплатно получать его в отпуске

Пристрастившийся к алкоголю в отпуске турист из Великобритании решил заставить людей жертвовать ему на спиртное. Своим способом бесплатно получать выпивку во время отдыха он поделился с Metro.

50-летний Дэйв Найтингейл (Dave Nightingale) рассказал, что он отправится на Ибицу в сентябре и это будет его вторым путешествием на остров за два месяца. Чтобы посетить свой любимый бар Ocean Beach, он решил создать страницу на портале GoFundMe и попросить незнакомцев оплатить его отдых.

«Привет, ребята. Я еду на Ибицу в сентябре и хотел бы иметь возможность покупать себе напитки в Ocean Beach вместо того, чтобы сидеть с пустыми руками на кровати весь день. В прошлый раз, чтобы позволить себе хоть что-то выпить у них, мне пришлось заказать лед и подождать, пока он растает. Да ладно вам, у вас должна остаться пара лишних центов. Не стесняйтесь. Буду очень признателен», — подписал он свою публикацию на портале.

Британец поделился страницей по сбору средств в группе поклонников Ибицы в четверг, 13 августа, и с тех по собрал около ста фунтов стерлингов (9,6 тысячи рублей). Найтингейл отметил, что его цель — накопить несколько тысяч фунтов, чтобы сумма могла целиком покрыть его поездку.

В августе 2019 года британка выпила слишком много алкоголя и купила авиабилет на Ибицу. 32-летняя жительница Манчестера Рэйчел Вайнн отмечала крестины и день рождения друга в один день и употребила большое количество спиртного. В два часа ночи женщина заказала такси до аэропорта и приобрела билет до Ибицы авиакомпанией Jet2.