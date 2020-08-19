Кормье вспомнил о знакомстве с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье вспомнил о знакомстве с Хабибом Нурмагомедовым. Фрагмент интервью спортсмена из США россиянин опубликовал в своем Instagram.

Американец рассказал, что впервые увидел Нурмагомедова в 2012 году в одном из спортивных залов. Россиянин пришел тренироваться в старых спортивных шортах и поло. Кроме того, он не владел английским языком и постоянно стоял в углу зала. При этом Кормье добавил, что россиянин ему сразу понравился. «Сейчас он может позволить купить себе все. Но мы помним другого Хабиба, который покупал одежду на распродажах», — добавил американец.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Очередная защита титула пройдет осенью 2020-го в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Кормье — бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC. 16 августа американец уступил соотечественнику Стипе Миочичу и объявил о завершении карьеры.