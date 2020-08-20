Двухмесячный ребенок заговорил и попал на видео

Двухмесячный ребенок из Нью-Йорка, США, повторил за матерью слова «Я люблю тебя». На видео с младенцем обратило внимание издание Dunya News.

Кесия Кэмерон (Kesia Cameron) сказала своему новорожденному сыну: «Я люблю тебя». Внезапно младенец повторил эти слова, чем поразил родителей.

Этот момент сняла на видео бабушка мальчика, Лара Скадсен (Lara Skadsen). Она загрузила запись в соцсети с подписью «Внук — гений! Смотрите!».

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его родителей.