Двухмесячный ребенок заговорил и попал на видео

Двухмесячный ребенок из Нью-Йорка, США, повторил за матерью слова «Я люблю тебя». На видео с младенцем обратило внимание издание Dunya News.
Кесия Кэмерон (Kesia Cameron) сказала своему новорожденному сыну: «Я люблю тебя». Внезапно младенец повторил эти слова, чем поразил родителей.
Этот момент сняла на видео бабушка мальчика, Лара Скадсен (Lara Skadsen). Она загрузила запись в соцсети с подписью «Внук — гений! Смотрите!».
Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его родителей.
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