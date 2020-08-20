Ким Кардашьян поделилась фото в бикини люксового бренда за десятки тысяч рублей

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась снимками, на которых она запечатлена в бикини люксового модного дома Burberry. На ее Instagram-сторис обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость демонстрирует несколько комплектов бренда в гардеробной своего дома в Лос-Анджелесе. Так, на одном из них она одета в топ и плавки бежево-серой расцветки с принтом в виде фирменного логотипа бренда. По информации издания, стоимость такой одежды составляет 520 долларов (около 40 тысяч рублей).

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На другом фото Кардашьян снимает себя в зеркало на камеру смартфона, показывая подписчикам спортивный топ, лосины и сумку с похожим узором в другой расцветке.

В своих сторис телезвезда отметила креативного директора фирмы, итальянского модельера Риккардо Тиши.

Ранее в августе фотографией в похожем купальном костюме Burberry поделилась российская супермодель Наталья Водянова. На фото 38-летняя знаменитость отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она одета в голубой слитный купальник с длинными рукавами и с принтом из логотипов бренда.