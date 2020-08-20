В Крыму оценили названный Зеленским способ «возвращения» полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил названный президентом Украины Владимиром Зеленским способ «возвращения» полуострова в состав страны. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Само словосочетание «возвращение Крыма» (...) уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику», — заявил Аксенов. Он напомнил, что украинские политики повторяют его почти каждый день, начиная с 2014 года.

Глава Крыма также отметил, что риторика нынешнего украинского президента напоминает риторику его предшественника — Петра Порошенко. «Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — заключил он.

Ранее Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область выразил уверенность, что Крым «обязательно вернется» в состав страны. По его словам, ускорить этот процесс может «процветающая Херсонщина».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.