27-летняя актриса пристыдила нашедших ее голые фото поклонников

Австралийская актриса Олимпия Вэлэнс, снявшаяся в сериале «Соседи», пристыдила поклонников, искавших, нашедших и распространявших ее голые фотографии, украденные хакерами. Она опубликовала в Instagram пост, в котором назвала себя жертвой шантажа.

27-летняя актриса рассказала, что ее снимки распространяли с целью унижения и контроля. Она призналась, что в течение года прикладывала немало усилий, чтобы помешать хакерам, однако недавно в сети появились новые фото, украденные с ее телефона. Вэлэнс также рассказала, что привлечение полиции и адвокатов не помогло остановить распространение снимков.

«2020-й для нас всех выдался тяжелым, и на этот раз это меня сильно подкосило», — отметила Вэлэнс.

Артистка подчеркнула, что сниматься голой для себя или отправлять такие фото партнеру — не постыдное занятие. Она пристыдила всех, кто искал подобные снимки или распространял их.