В Крыму отреагировали на угрозы военного наступления на полуостров

Любая попытка наступления на Крым станет для ее организаторов «смертельным номером». Так член крымского парламента Юрий Гемпель отреагировал на угрозы бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возможности военного наступления на полуостров, передает РИА Новости во вторник, 25 августа.

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«Многие пытались штурмовать Крым. И закончилось в итоге это для них весьма плачевно. Не советуем и предостерегаем нынешние киевские власти от таких опрометчивых поступков», — сказал Гемпель.

Накануне глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым. Он заявил, что готов в этом помочь, но усомнился в решительности действующего президента «защищать украинские земли». Ранее экс-глава СНБО заявил, что лично готов штурмовать Крым.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Киев считает полуостров оккупированной территорией. Поддержав позицию украинских властей, США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции.