Воробьев заявил о высоком приросте рождаемости в Подмосковье

Более 39 тысяч детей родились в Московской области с начала года, что на 5,5 тысячи превосходит показатели первого полугодия прошлого года, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 25 августа.

«Это самый высокий прирост рождаемости в России. (...) Когда детей становится больше — это всегда огромное счастье», — сказал он.

По его словам, власти региона стараются сделать так, чтобы семьям было легче принять решение о рождении ребенка. Он напомнил, что в регионе за последние годы были построены современные перинатальные центры. Кроме того, по его поручению каждая мама имеет возможность получить первые документы малыша прямо в роддоме.

«Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату», — рассказал он.