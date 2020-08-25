Гармаш рассказал о своих занятиях после ухода из «Современника»

Заслуженный артист России Сергей Гармаш рассказал, чем он занимается после ухода из московского театра «Современник». Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю», — признался актер в кулуарах премии «ТЭФИ — Летопись Победы», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Об уходе Гармаша из Современника стало известно 31 июля. Актер назвал ситуацию в театре чудовищной и заявил, что там «идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами». Позднее он назвал и причину ухода: в коллективе назрел раскол, причиной которого, по словам артиста, стал новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.