Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах в 1996 году

Российские поп-звезды были привлечены к предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина в 1996 году ради голосов молодежи. Об этом организатор кампании Сергей Лисовский рассказал в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«При всех плюсах и минусах Ельцина для нас между возвратом к старому и новой страной… Мы хотели жить в новой стране. Я помню, осенью 95-го написал записку главе штаба Ельцина, что у нас молодежь не ходит на выборы, а старшее поколение все-таки может больше поддерживать ваших оппонентов. Мы предложили поработать с молодежью», — поведал Лисовский.

Спустя некоторое время ему позвонила дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, работавшая в то время советницей президента, и предложила сотрудничать. Лисовскому напомнили, что рейтинг Ельцина находится на уровне шести процентов, однако тот назвал рейтинги весьма ненадежным показателем.

Лисовский привлек к предвыборной кампании таких звезд, как Константин Кинчев и Олег Газманов, которые призывали молодежь голосовать за Ельцина, чтобы избежать возвращения к власти коммунистов. Одним из ее лозунгов стала фраза «Голосуй или проиграешь».

Шестая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 24 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1996 году, участии поп-звезд в политике и о том, как радикально меняли имидж известные артисты. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, а пятую — здесь.

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