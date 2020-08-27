Представителя главы Чечни задержали по подозрению в мошенничестве

В Крыму задержали мужчину с удостоверением представителя главы Чечни в Ивановской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иса Эдильсултанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства строительной фирмы на сумму 40 миллионов рублей. Предположительно, он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов и представителей городской администрации.

По информации RT, также в отношении Эдильсултанова, его брата, племянника, двух подконтрольных Эдильсултанову юристов и бывших руководителей компании «КСК» возбуждено дело о фальсификации доказательств

Подтверждений того, что задержанный является региональным представителем Рамзана Кадырова, нет.