В России родители обеспокоились качеством еды в школьных столовых

В российских школах с 1 сентября ученики младших классов смогут получать бесплатное горячее питание, но родители обеспокоены качеством еды в столовых. Об этом сообщают «Известия».

В Национальной родительской ассоциации (НРА) был проведен экспресс-тест по стоимости обедов. В результате выяснилось, что по приблизительным подсчетам, если брать шесть учебных дней в течение четырех недель, в месяц родители платят от 1,2 до 3,4 тысячи рублей.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, на обеспечение школьников питанием правительство выделило для 27 российских субъектов дополнительные средства в размере около 30 миллиардов рублей на 2020–2022 годы.

Обеспечить всех учащихся младших классов школ бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 15 января. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет. Путин рассказывал, что идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. По словам главы государства, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.