Воробьев оценил благоустройство Егорьевска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Егорьевск и оценил масштабное благоустройство, которое было проведено на одной из центральных улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 1 сентября.

«Улица Советская — сердце Егорьевска и излюбленное место притяжения как жителей, так и туристов. В 2018 году, к 240-летию города, здесь было проведено масштабное благоустройство», — сказал он.

После модернизации соборная площадь стала полностью пешеходной. В скором времени планируется реконструкция парка 200-летия Егорьевска, говорится в сообщении. В частности, появятся велосипедная и роллерная дорожки, сцена, скейтпарк, лодочная станция, а также детская игровая и смотровая площадки.

В ходе визита в город губернатор также побывал на открытии нового корпуса медицинского училища имени Зинаиды Самсоновой, строительство которого было заморожено на 15 лет. Строительство объекта было возобновлено при поддержке главы региона в 2016 года.