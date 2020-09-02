В Совфеде отреагировали на заявление Германии по Навальному

Сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев назвал политической провокацией заявление правительства Германии о том, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Слова члена Совета Федерации приводит РИА Новости в среду, 2 сентября.

«Немецкие власти, делая подобные заявления, не представили никаких доказательств и элементов отравляющего вещества. Похоже, что Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления», — сказал Кондратьев. Он добавил, что в дальнейшем «определенные политики на Западе потребуют ввести против России санкции».

Его коллега, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, призвал немецких химиков к ответу после заявления властей Германии об отравлении Навального. «Раз взялись за гуж, отвечайте. Сейчас должны взять свое слово эксперты. Химики, не политики», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее в среду власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии вызвал российского посла.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.