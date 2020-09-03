На Украине российскую «Армату» назвали недоделанной

В России недоделанную «Армату» пытаются превратить в «Терминатор», пишет Defence Express.

Согласно украинскому информационно-консалтинговому агентству, сроки поставок в российскую армию боевых машин, создаваемых на базе гусеничной платформы «Армата», завалены, однако «в России уже говорят о создании на ее базе новой боевой машины».

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Таким образом в Defence Express отреагировали на планы «Уралвагонзавода» по созданию на базе «Арматы» новой боевой машины поддержки танков (БМПТ), о чем в августе заявлял гендиректор предприятия Александр Потапов. Тогда же руководитель отметил, что «пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще».

Defence Express отмечает, что ранее «Уралвагонзавод» уже разработал небольшую серию из десяти БМПТ под названием «Терминатор», которая «не смогла заинтересовать российских военных».

В апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» был назван «недоАрматой» и «прорывом в никуда».