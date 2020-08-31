В России захотели создать «Илью Муромца» на базе «Арматы»

В России захотели создать новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) под названием «Илья Муромец» на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 миллиметров. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования. Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — сообщил Потапов.

Ранее в августе сообщалось, что в Минобороны России создали концепцию танка будущего, который после 2040 года должен прийти на смену «Армате». Характерной особенностью танка станет двухзвенная конструкция, которая позволит уменьшить давление на грунт и решить проблему роста массы.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).