Подмосковье назвали лидером по снижению числа погибших на дорогах

Московская область лидирует по снижению количества погибших на дорогах на протяжении последних трех лет, сообщил исполняющий обязанности начальника управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виктор Щулепников. Его цитирует РИАМО в четверг, 3 сентября.

«На протяжении трех лет Московская область является лидером по снижению количества погибших на дорогах. Каждый год мы снижается примерно на 10 процентов», — сказал Щулепников.

По его словам, на сегодняшний день уровень снижения смертности на дорогах составляет девять процентов (45 спасенных жизней).

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что региональные власти уделяют большое внимание проблеме аварийности на дорогах. В регионе ежегодно ведется масштабная работа по ее снижению, подчеркивал он.