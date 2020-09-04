Клиентам европейского банка заплатят за обманутое доверие

Крупнейший банк Дании Danske Bank заплатит клиентам за обманутое доверие после того, как их вложения в инвестиционные продукты и стратегии, позиционировавшиеся как низкорисковые, обернулись убытками, пишет Bloomberg.

Глава отдела обслуживания частных клиентов Бенте Нильсен рассказал, что из-за недостаточного информирования со стороны банка средств лишились около 900 человек. «Мы приносим свои извинения и, конечно, выплатим компенсацию пострадавшим клиентам», — отметил топ-менеджер.

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О каких именно стратегиях и продуктах идет речь, не уточняется, однако известно, что европейский банк рекламировал их как наиболее надежные и подходящие клиентам, предпочитающим невысокую доходность с соответствующим уровнем риска. Размер компенсации клиентам составит 16 миллионов долларов и должен покрыть понесенные ими убытки.

За последние три года Danske Bank неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2018-м его эстонский филиал был заподозрен в отмывании денег клиентов через открытые в кредитной организации счета. По итогам расследования прибалтийское подразделение было закрыто.

В конце прошлого года банк столкнулся аналогичными нынешним претензиями после того, как выяснилось, что он собирал слишком высокие комиссии с клиентов, пользовавшихся его торговым приложением. Из-за этого их общий финансовый результат при вложении в низкорисковые активы также оказался отрицательным.

В начале сентября стало известно, что датский регулятор финансового рынка проведет расследование на предмет завышения полной стоимости кредита для многих клиентов.