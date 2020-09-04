Власти Подмосковья рассказали о готовности к отопительному сезону

Готовность подмосковных объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону составляет 93 процента, а электросетевые компании уже полностью готовы к зиме, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Его цитирует РИАМО.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — сказал Самарин.

Завершить все работы планируется до 15 сентября, уточнил он. Лучшими в подготовке к зиме стали муниципальные образования в Балашихе, Кашире, Ленинском городском округе, Котельниках и Подольске, рассказал министр.

Всего к началу отопительного сезона в регионе подготовят и проверят практически 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 10,7 тысячи километров тепловых сетей.

Подготовка стартовала еще в мае, тогда из-за пандемии коронавируса сместились сроки плановых отключений горячей воды.