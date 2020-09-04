Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Российские спецслужбы анализируют переданные накануне Белоруссией данные о том, что заявления правительства Германии об отравлении блогера Алексея Навального были фальсификацией. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 4 сентября.

О выводах ФСБ наверняка доложат президенту России Владимиру Путину, добавил он.

В то же время Песков никак не конкретизировал эти данные, а также не прокомментировал соответствующее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое опровергали в правительстве ФРГ.

Накануне в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера фальсифицировано. По его словам, это выяснила белорусская разведка, перехватив разговор Варшавы и Берлина. Лукашенко заявил, что отравления на самом деле не было.

2 сентября Меркель со ссылкой на данные военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок». После этого в США заговорили о возможности введения новых антироссийских санкций.

В свою очередь, в Кремле заявили, что российские специалисты не обнаружили после серии анализов отравляющих веществ в организме Навального, который впал в кому 20 сентября. Он пробыл в омской больнице два дня, а после его перевезли в клинику в Германии.