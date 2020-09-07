Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок санузлы в школах и больницах региона. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 7 сентября.

«Они должны соответствовать всем необходимым требованиям как культуры, так и гигиены», — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством.

Также губернатор призвал министров внимательней прислушиваться к запросам жителей. «Моя работа в территориях, мои поездки показывают очень высокий запрос на общение с жителями. Все-таки наши жители должны узнавать вас без галстука и без пиджака», — отметил он.

В январе сообщалось, что до конца года капитальный ремонт проведут в 35 школах Подмосковья. В частности, будут обновлены инженерные коммуникации, проведены косметические работы, также планируется закупка новой мебели и оборудования.

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