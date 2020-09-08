Правила работы российских заправок захотели изменить

В России захотели изменить правила работы заправок и ограничить на них продажу топлива. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В ведомстве предложили разрешить заправочным станциям продавать только автомобильный бензин и дизельное топливо и запретить реализацию судового и печного топлива, а также других нефтепродуктов. В Росстандарте поддержали инициативу, пояснив, что уточнение правил позволит пресечь деятельность недобросовестных организаций, которые сейчас продают на заправках судовое маловязкое или печное топливо, а также суррогаты под видом дизеля.

Новые правила работы могут вступить в силу уже 1 января 2021 года.

Как поясняет издание, пока в России нет прямого запрета на продажу судового и печного топлива на АЗС. В постановлении правительства, регулирующем правила розничной торговли, о торговле топливом не говорится. Ее правила разъяснялись в нормах технической эксплуатации АЗС, разработанных Минэнерго, а затем в требованиях ГОСТа, однако последние носят рекомендательный характер.