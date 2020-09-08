На границе Индии и Китая впервые за несколько лет прозвучали выстрелы

На индийско-китайской границе в восточном Ладакхе впервые за несколько лет прозвучали выстрелы. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на нарушение договоренностей не прибегать к открытию огня, обошлось без жертв. Министерство национальной обороны Китая сообщило, что индийские солдаты нагло пересекли линию фактического контроля около озера Пангонг-Цо, после чего открыли огонь по пограничникам другой стороны. Пекин отмечает, что предпринял ответные меры.

Минобороны Индии излагает противоположную версию событий, согласно которой несколько солдат НОАК Китая первыми решили приблизиться к позициям Индии, а часть из них отказались делать это. В результате неразберихи кто-то из китайцев якобы стрелял в воздух.

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До этого между Пекином и Нью-Дели существовала договоренность, что военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения с применением палок и камней. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил создать эту границу в 1914 году). Индия признала существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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