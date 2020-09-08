Семь человек нашли мертвыми на плантации марихуаны

Семь человек нашли мертвыми на нелегальной плантации марихуаны в американском штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте департамента шерифа округа Риверсайд.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в понедельник, 7 сентября. Прибывшие на место вызова сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавшую доставили в больницу, однако она скончалась. Позже полицейские нашли еще шесть человек — к тому моменту все они были мертвы.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и ведется поиск подозреваемых.

Ранее в сентябре сообщалось, что полицейские в немецком городе Золиген нашли тела пяти детей: трех девочек и двух мальчиков. Предположительно, мать несовершеннолетних могла быть причастна к их убийству и хотела покончить с собой на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.