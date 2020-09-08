Не стерилизованная из-за коронавируса собака родила 16 щенков

Собака, которую не стерилизовали из-за пандемии COVID-19, забеременела и родила 16 щенков. Об этом сообщает Metro.

51-летняя Мэри Киллинг (Mary Killing) из Ирландии хотела стерилизовать своих собак Беллу (Bella) и Арчи (Archie). Однако ветеринарная клиника отменила процедуру из-за начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Тогда женщина попыталась ограничить контакты между собаками, однако вскоре узнала, что Белла беременна.

Ветеринар сообщил Киллинг, что у самки родится от восьми до десяти щенков. Однако 26 июля на свет появились 16 детенышей. Такое количество щенков стало рекордным в истории Ирландии. «Белла родила прямо у меня на коленях. Когда я стала пересчитывать щенков, меня шокировало их количество», — призналась женщина. Она также сообщила, что один из 16 детенышей погиб.

Киллинг рассказала, что выходить такое количество щенков было очень сложно. Она приняла решение оставить одного из них себе, а остальных раздать друзьям и родственникам. Женщина попросила новых хозяев любить своих питомцев и относиться к ним, как к полноценным членам семьи.

Ранее сообщалось, что беременная собака приютила осиротевшую обезьянку. Мать животного отравили местные жители, так как взрослые приматы уничтожают посевы. Тогда собака стала заботиться о детеныше и играть с ним.