Беременная собака приютила осиротевшую обезьянку

В Индии беременная собака стала заботиться об осиротевшем детеныше обезьяны. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Фотограф из индийского штата Химачал-Прадеш, 48-летний Пракаш Бадал (Prakash Badal), приехал в деревню Чакки Мор, чтобы снимать диких птиц. Однако мужчина не смог пройти мимо, когда увидел, как взрослая собака играет с детенышем обезьяны.

Выяснилось, что мать обезьянки отравили местные жители, так как взрослые приматы уничтожают посевы. «Я понял, что собака нашла брошенного детеныша обезьяны, и материнский инстинкт не позволил ей оставить его одного», — рассказал Бадал. Собака приютила его, несмотря на то что у псов с обезьянами часто возникают конфликты.

«Я считаю, что это хороший урок для всех людей, которые ведут себя эгоистично по отношению друг к другу», — признался Бадал.

Ранее сообщалось об одноглазой собаке, которая взяла под опеку осиротевшую обезьянку. Она стала заботиться о ней, как о своем детеныше. Местные жители часто приезжают посмотреть на них.

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