Проект новой арены «Спартака» застыл

В Москве застыла реализация проекта новой арены хоккейного «Спартака», которая должна была появиться в Сокольниках. Об этом сообщает РБК.

О строительстве объекта было объявлено в 2018 году. Группа ТЭН, которая является застройщиком, планировала, что первые матчи на новой арене пройдут уже в 2020 году. Однако за два года масштабное строительство так и не началось. В Группе ТЭН отметили, что возведение объекта требует подготовки большого количества документов, а процесс согласования замедлился из-за пандемии коронавируса и ограничений, наложенных локацией будущей арены — парк «Сокольники» является памятником садового-паркового искусства. В компании также рассказали, что судьбу строительства решат власти столицы и руководство «Спартака».

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Если Группа ТЭН получит разрешение, то новую арену возведут в два этапа. На первом этапе старое здание будет полностью снесено, а на втором построят стадион, который сможет вместить 12 тысяч зрителей, и оборудуют его раздевалками, зоной реабилитации, помещением для размещения домашних и гостевых команд и спортивными залами. Общая сумма, которую застройщик рассчитывает потратить на строительство, составляет почти 6,5 миллиарда рублей. В Группе ТЭН отметили, что часть средств на возведение объекта выделит Сбербанк, однако представители банка отказались комментировать ситуацию. Также от комментариев по поводу строительства отказался и генеральный директор «Спартака» Андрей Веревко. Он заявил: «Сейчас любые комментарии по вопросу возвращения команды в "Сокольники" будут некорректны по отношению к участникам процесса».

Хоккейный клуб «Спартак» занимал арену в Сокольниках на протяжении 25 лет. В 2014 году ее признали банкротом. Через год клуб был вынужден переехать из-за того, что дворец не отвечал современным требованиям КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Начиная с 2016 года «Спартак» играет в спортивном комплексе ЦСКА Арена.

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