«Супершторм» на пляже в Сочи сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены неблагоприятные погодные условия в одной из зон отдыха в Сочи. Соответствующий ролик сняли очевидцы, запись была опубликована в Instagram-аккаунте Sochi Online.

На размещенных в сети кадрах видны высокие волны и толпы отдыхающих в прибрежной зоне, некоторые из которых пытаются поднырнуть под потоки воды. «Сентябрьский супершторм на пляже Ривьера. А туристам хоть бы что, кайфуют себе такие на качелях», — указано в подписи к посту.

Подписчики страницы отреагировали на происходящее в комментариях. «С водой шутки плохи! Будьте осторожны, море утаскивает любителей!», «А почему они не должны кайфовать? Только бы в воду не лезли», «Супершторм — это девять баллов, когда порт смыло, а это так, около четырех баллов волнение», «Бесстрашные!» — писали они.

На Краснодарский край после периода сильной жары обрушился мощный циклон. Регион накрыли сильные ливни, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков, местами выпал град, а в Черном море образовался смерч. В ближайшее время на Кубани прогнозируется гроза, местных жителей и отдыхающих предупреждают о шквалистом ветре порывами до 22 метров в секунду.