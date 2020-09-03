Россиянин отдохнул в Сочи и развеял мифы об отпуске на отечественных курортах

Российский турист на фоне пандемии коронавируса провел летний отпуск в Сочи и развеял мифы об отдыхе на отечественных курортах. Соответствующий материал жителя Тюмени Сергея Усольцева опубликовал портал 72.RU.

Путешественник уточнил, что приобрел билеты на курорт заранее — в феврале стоимость прямого рейса до Адлера составила 51 тысячу рублей туда-обратно на четверых. При этом размещение в частной гостинице с собственной кухней в 150–200 метрах от пляжа в Имеретинской бухте обошлась в 52 тысячи за 13 ночей.

По словам Усольцева, стереотип об отдыхе на российских курортах — «дорого, колхозно и много народу» — подтверждения не получил. «Правильно выбранная гостиница и расстановка приоритетов позволяют сделать отдых удобным и комфортным», — заметил он.

Автор материала подчеркнул, что питание в местных заведениях действительно недорогое — обед в столовых стоил около 350–700 рублей на всю семью, а пляж вдали от центральной части прибрежной зоны был вполне свободным для размещения и непереполненным. Вдобавок неподалеку находилось множество мест развлечений как для детей, так и для взрослых — «на любой вкус и кошелек».

«Можно ли хорошо отдохнуть на российском юге? С уверенностью отвечаю — можно!» — заключил турист, подчеркнув, что, по его подсчетам, полноценные две недели отпуска в Сочи обошлись в 180–185 тысяч на четверых.

26 августа владельцы отелей на отечественных курортах пожаловались на российских туристов, которые одичали и стали более придирчивыми после пандемии коронавируса. В частности, некоторые отметили, что поведение многих путешественников «выходит за рамки приличий».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru