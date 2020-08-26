На отечественных курортах пожаловались на одичавших после пандемии россиян

Владельцы отелей на отечественных курортах пожаловались на российских туристов, которые одичали и стали более придирчивыми после пандемии коронавируса. Об этом сообщает TourDom.

Вице-президент по операционной деятельности и развитию InterContinental Hotels Group Арон Либинсон рассказал, что туристы стали больше хамить персоналу гостиниц, а также придираться к мелочам.

Другие отельеры согласились с экспертом, отметив, что поведение многих путешественников «выходит за рамки приличий». «Был вчера в шале на одном из курортов Красной Поляны. На пару дней шале из сезона выпал после выходных. Даже двери сломали», — поделился специалист по гастрономическим турам в Сочи Андрей Шишкин.

Как считают представители турагентств, такой эффект может быть связан с тем, что в отелях сейчас стало больше российских туристов, которые раньше отдыхали за границей и оказались не готовы к отечественному сервису.

«В Европе персонал редко ставит своего клиента в положение, когда ему надо что-то требовать, но если ставит, то приносит извинения, тут все резко поехали путешествовать по России, догадайтесь, что происходит с персоналом в отелях», — пояснила руководитель компании «Оливия Трэвэл» Елена Грекова.

Как уточняют эксперты, неприятности и конфликты могут также возникать, когда работники гостиничной сферы не справляются со своими обязанностями. Тем не менее основной причиной отельеры все же считают завышенные ожидания постояльцев, которые привыкли к качественным услугам за границей.

«Решить эту проблему можно — надо просто отнестись с пониманием к гостям. Люди приезжают уставшими после дороги. Затем осваиваются и смиряются с какими-то непривычными моментами», — отметил генеральный директор управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов.

Ранее в июле российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске. В первую очередь постоялица осталась недовольна условиями размещения — в номерах повышенного комфорта за 7,2 тысячи рублей в сутки было душно, не оказалось кондиционера и горячей воды.