Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Регионом с самой высокой номинальной среднемесячной зарплатой жителей является Чукотка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации ведомства, средняя зарплата в регионе в первой половине 2020 года составила 116,5 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО с показателем в 113 тысяч рублей. На третьем месте расположилась Москва (96,8 тысячи рублей). Высокие среднемесячные зарплаты также зафиксировали в Магаданской области (96,6 тысячи рублей) и Ненецком АО (93,4 тысячи рублей)

Самые низкие показатели продемонстрировали Ивановская область (27,6 тысячи рублей), Алтайский край (28,7 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессия (28,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что российскими регионами с лучшей ситуацией на рынке труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, индекс рынка труда в российской столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Санкт-Петербурге — 93 балла, а в Подмосковье — 85,2 балла. Эти регионы сохранили лидерство с 2018 года. Также в пятерку регионов-лидеров вошли Тюменская область с индексом 73,9 балла и Татарстан — 72,2 балла.