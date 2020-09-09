Звезды занялись домашними делами в нижнем белье и запустили тренд

Знаменитости занялись уборкой и садоводством в откровенных нарядах во время карантина, который вводили в связи с пандемией коронавируса, и запустили новый тренд. Снимки публикует The Sun.

Отмечается, что звезды приняли участие в флешмобе, опубликовав фотографии в нижнем белье, купальниках или праздничных платьях. Так, например, немецкая актриса и супермодель Хайди Клум полила цветы топлес в леопардовых плавках.

Фото опубликовано @jessica_rose_uk

Помимо нее, в саду поработала 52-летняя телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy). Она разместила несколько снимков, на которых обрезала кусты и подстригла газон в разных моделях бикини. Ее также сфотографировали рядом с гладильной доской с утюгом в руках в вечернем платье длины макси.

Фото опубликовано @georginagio

Кроме того, блогерша Джессика Роуз (Jessica Rose) попозировала в кружевном нижнем белье во дворе собственного дома на фоне развешанных вещей. «День стирки», — подписала она опубликованный в Instagram пост. А девушку футболиста Криштиану Роналду Джорджину Родригес (Georgina Rodriguez) запечатлели со спины в трусах, когда она развешивала белье.

Фото опубликовано @noholdenback

Звезда реалити-шоу Love Island Малин Андерссон (Malin Andersson), в свою очередь, вывезла на улицу мусорный бак в розовом бюстгальтере и трусах в тон. Тоже самое сделала телеведущая Аманда Холден, однако вместо откровенного образа она выбрала нарядное платье в пол из блестящей ткани и туфли на каблуках.

В апреле Аманда Холден подстригла лужайку у дома в свадебном платье и рассмешила фанатов. Ее сняли в наряде люксового бренда Elie Saab и короне. В описании к фото она призвала подписчиков публиковать снимки с хештегом #DoItInTheDress («Сделай это в платье»).