Спецпредставитель Путина назвал препятствие для победы над бедностью

Проблему бедности можно победить, однако для этого нужно предоставить доступ в интернет максимально широкому кругу людей и создать в сети инфраструктуру для электронного взаимодействия с каждым человеком. Такое препятствие в борьбе с бедностью назвал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Здесь надо понимать одну простую вещь — самое бедное население — оно одновременно наименее оцифрованное. Это то население, у которого меньше всего доступ в интернет — раз, и которое меньше всего стремится попасть в интернет», — пояснил он на онлайн-конференции Data DebatЫ. Песков уточнил, что это касается людей, которые придерживаются «гаражной экономики»

— используют наличные средства и уклоняются от взаимодействия с государством.

Спецпредставитель добавил, что, по прогнозам АНО «Платформа НТИ», к 2024 году в России планируется достигнуть цифровизации большинства населенных пунктов, а к 2030 году — предоставить доступ в интернет 97 процентам граждан.

Таким образом, пояснил Песков, человек будет более мотивирован в финансовом и нефинансовом смыслах. Кроме того, он сможет постоянно зарабатывать, выйти из категории бедности и приносить своей работой пользу государству. Подобная модель, уверен эксперт, наиболее эффективна, чем единоразовая раздача денег.