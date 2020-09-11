Под Петербургом построят реабилитационный центр для детей-инвалидов

В поселке Стрельна Ленинградской области началось строительство реабилитационного центра «Сердце» для детей-инвалидов. Проект будут реализовывать в рамках акции #МыВместе. Об этом сообщается на сайте «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Отмечается, что Группа компаний ПИК уже заложила первый камень на место строительства.

«Мы хотим сделать его не только центром реабилитации, но и местом притяжения для многих очень разных людей: и детей с родителями, и артистов, и музыкантов, и психологов, и изобретателей, идеи которых могут быть полезны для улучшения качества жизни наших ребят с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала председатель конноспортивного комплекса «Новополье» Светлана Лытко.

По словам главы регионального исполкома ОНФ Андрея Рябоконя, весь проект будут реализовывать за счет пожертвований. Он отметил, что участники акции #МыВместе — люди из администрации президента России, Агентства стратегических инициатив, регионального исполкома ОНФ и АНО «Россия — страна возможностей» — собрали нужную сумму.

26 июня на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с участниками акции #МыВместе с обращением выступила ветеран Великой Отечественной войны, 97-летняя Зинаида Корнева. Женщина попросила российского лидера помочь в строительстве реабилитационного центра для детей, расположенного на базе конноспортивного комплекса «Новополье» недалеко от Санкт-Петербурга.