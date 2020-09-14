В российском городе нашли тело новорожденного в мусорке

В Муроме мужчина нашел в мусорном контейнере тело новорожденного ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106: «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Владимирской области.

«По версии следствия, 13 сентября 2020 года мужчина в мусорном контейнере в одном из районов Мурома обнаружил труп новорожденного ребенка с признаками переохлаждения», — отмечается в сообщении СК.

Криминалист и следователи прибыли на место, провели осмотр и опросили очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить причину смерти. Также правоохранители разыскивают мать ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне сообщалось, что в Удмуртии женщина родила ребенка прямо на улице, положила его в пакет и оставила под кустом. В итоге младенец скончался от переохлаждения. Теперь россиянке грозит до пяти лет лишения свободы.