Белорусская оппозиция раскрыла свою численность

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии раскрыл свою численность. В расширенном составе Совета более пяти тысяч человек, сообщается в Telegram-канале организации.

«Координационный Совет – это тоже, прежде всего, люди: разных профессий, но с единым желанием отстоять право беларусов на честные выборы и гражданские свободы. Сейчас в расширенном составе Совета более пяти тысяч человек. Но чем нас больше, тем мы сильнее и неуязвимее!» — отмечается в тексте.

Также КС заявил, что всегда преследовал «законные цели: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы» и призвал граждан республики оставаться сплоченными и демонстрировать солидарность.

Ранее 14 сентября Координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился к российской общественности и официальным лицам.

Адвокат лидера КС Марии Колесниковой Людмила Козак ранее рассказала о резком ухудшении здоровья своей подзащитной в СИЗО.

Лидер оппозиции официально стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое возбудили по факту создания Координационного совета Белоруссии. Помимо Колесниковой арестованы ее адвокат Илья Салей и член президиума совета Максим Знак.