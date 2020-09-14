Цепкало рассказал о способе лишить белорусскую милицию зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало раскрыл способ лишить милицию страны зарплаты. Об этом он рассказал в интервью журналу Le Figaro.

В частности, Цепкало заявил, что поддерживает покупку иностранной валюты и неуплату налогов ради ослабления экономики. «Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции», — пояснил он. Политик добавил, что милиционеров в стране больше, чем преподавателей в университетах.

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Цепкало признал, что в этом случае Белоруссию ждет экономический спад. Однако в качестве примера он привел события 1980-х годов в Польше. Тогда рабочие устраивали забастовки, чтобы поддержать создание независимых профсоюзов. По словам белорусского политика, после этих событий Польша восстановилась и стала одной из самых развитых европейских стран.

Ранее Цепкало рассказал о создании фондов помощи белорусам, пострадавшим из-за своих политических взглядов. По его словам, средства из них пойдут на помощь тем белорусам, которые пострадали во время акций протеста, провели какое-то время в тюрьме или же потеряли работу.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты, после чего Тихановская уехала в Литву. Был создан Координационный совет оппозиции.

К выборам не были допущены основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который покинул страну, а также арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский, который находится в СИЗО.