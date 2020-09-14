МВД Белоруссии отчиталось о задержаниях на акциях протеста

МВД Белоруссии отчиталось о количестве задержанных на акциях протеста, которые прошли в республике в минувшие выходные. Ведомство опубликовало сводку в своем официальном Telegram-канале.

Всего на акциях протеста задержано 774 человека. Из них более 500 — в Минске. 554 человека по всей стране помещены в изоляторы временного содержания.

Также в МВД сообщили о попытке нападения на правоохранителей в Могилеве, участник митинга повредил форму сотрудников, сорвал с них рацию и видеорегистратор.

Ранее в ведомстве подтвердили, что на протестной акции в Минске один из силовиков совершил предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда протестующие пытались отбить задержанных.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.