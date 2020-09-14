Задержание белорусок неизвестными в балаклавах попало на видео

В Минске неизвестные в балаклавах и без опознавательных знаков заслонили двери Красного костела на площади Независимости и начали задерживать протестующих женщин. Видеозапись опубликовал Telegram-канал издания TUT.by.

На кадрах видно, как белорусок затолкнули в микроавтобусы и увезли. До этого они сидели у костела с листами цветной бумаги, символизирующими бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией.

Вскоре на площадь Независимости приехал второй микроавтобус. Журналисты сообщили об очередных задержаниях.

Ранее 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию с акциями протеста в стране необходимо обсудить в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. «Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам», — выразил уверенность глава государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам «цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.