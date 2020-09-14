Белорусский ОМОН задержал «партизанов лесного отряда»

МВД Белоруссии при силовой поддержке ОМОН задержало шестерых участников отряда, тренировавшегося в лесу под Могилевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

В сообщении говорится, что была пресечена деятельность «лесного отряда», лидер которого создал в социальных сетях сообщество «Партизаны Могилева» — в него входило 64 пользователя. По предварительным данным, участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу. Уточняется, что задержанные отрабатывали навыки захвата помещений, ведения боев в лесу и штурмового альпинизма.

У задержанных изъяли бело-красно-белую и украинскую символику, балаклавы, пневматическое и страйкбольное оружие, ножи, бронежилеты, радиостанции и сигнальный пистолет. Кроме того, у участников отряда было обмундирование с шевронами «Пагоня».

По данным МВД, некоторые задержанные, в числе которых есть и несовершеннолетние, изготавливали зажигательные устройства и публиковали видеоотчеты испытаний в сети. В настоящий момент участники отряда находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее МВД Белоруссии отчиталось о числе задержанных на акциях протеста, которые прошли в республике в минувшие выходные. По данным ведомства, задержаны 774 человека, из них более 500 — в Минске. Также в МВД сообщили о попытке нападения на правоохранителей в Могилеве.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Акции начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, заполучив 80 процентов голосов. Протестующие отказываются признавать итоги голосования и требуют проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.